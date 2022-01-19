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Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом: ключевой вопрос – проект обновленной Конституции
Источник материала: ОНТ
В ответе за будущее! Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом.
И конечно же, ключевая тема - проект обновленной Конституции. Делегаты со всех областей задавали интересующие их вопросы, также внесли свои предложения. Разговор оказался продуктивным для обеих сторон, определены направления предстоящей работы.
Сегодня молодежь активно участвует в процессе подготовки основного закона страны. Активисты молодежного парламента намерены привлечь всех представителей своего поколения к важному историческому событию.
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Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом: ключевой вопрос – проект обновленной Конституции
В ответе за будущее! Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом. И конечно же, ключевая тема - проект обновленной...
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