Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом: ключевой вопрос – проект обновленной Конституции

Источник материала: ОНТ

В ответе за будущее! Актуальные вопросы молодого поколения в Совете Республики обсудили с Молодежным парламентом.

И конечно же, ключевая тема - проект обновленной Конституции. Делегаты со всех областей задавали интересующие их вопросы, также внесли свои предложения. Разговор оказался продуктивным для обеих сторон, определены направления предстоящей работы.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Молодежный парламент выступает с инициативой консолидации всех молодежных общественных организаций, объединений и движений страны, в рамках агитации за тот проект Конституции, который будет вынесен на референдум».

Сегодня молодежь активно участвует в процессе подготовки основного закона страны. Активисты молодежного парламента намерены привлечь всех представителей своего поколения к важному историческому событию.

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