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В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину

19.01.2022 20:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Казинца в результате ДТП травмирована пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 8.30 37-летняя водитель автомобиля "Ситроен", двигаясь по ул.Ландера в направлении ул.Казинца, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 56-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. "При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке", - отметили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пешеход пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была...
 
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