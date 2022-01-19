В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Казинца в результате ДТП травмирована пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 8.30 37-летняя водитель автомобиля "Ситроен", двигаясь по ул.Ландера в направлении ул.Казинца, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 56-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. "При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке", - отметили в ведомстве.-0-