19 января – День музейного селфи! К акции присоединились сокровищницы Слуцка – возможность и себя показать, и на других посмотреть

Источник материала: ОНТ

Даже статуи делают «себяшки»! Сегодня - День музейного селфи. Участвуют в международной сетевой акции тысячи культурных институций. В том числе - белорусские. И не только столичные. Впервые к одному из самых необычных праздников присоединились сокровищницы Слуцка. Это возможность и себя показать, и на других посмотреть.

В Лувре всегда «охота» на Мону Лизу. В Слуцком музее селфи-хит с лосем. Тоже улыбается. Ценный «трофей» здесь больше 40 лет. И этот культовый экспонат из поколения в поколение впервые приглашал к участию в глобальном фоточеллендже.

Наталья Серик, директор Слуцкого краеведческого музея: «15-й год прошел мимо нас. Сразу была акция американская. Пока она докатилась до российских, до белорусских музеев, мы были закрыты на ремонт. И мы делали экспозицию. И сейчас, когда можно посмотреть наши 4 зала, решили провести. Лояльно относимся к фотографированию посетителей. Не вводим дополнительную плату. Селфи-палки разрешены. Ну, а правило без фотовспышки, оно действует всегда. Даже в этот день».

Директор музея не осталась в стороне. Сделала по-русски «себяшку» с роскошным арт-объектом. Чудо-пояса ведут сюда не только инстаграмщиков. Во всех соцсетях кадры с #MuseumSelfiDay2022 и геолокацией Слуцк собирали с трех культурных площадок.

Валерий Ажевский, заведующий музеем этнографии: «У нас есть мутовка, которая является предком электромиксера. С удовольствием дети фотографируются с этим предметом. Корни - это самое главное, что связывает нас с прошлым, и дает уверенность в хорошем будущем».

Популярные лайфхаки для этого дня в музее - можно повторить позу персонажа ретро-фото. Или найти портрет своего «двойника». Селфи называют «искусством на расстоянии вытянутой руки». Спорно, но игнорировать яркие самоснимки просто нельзя.

Ирина Дубовская, заведующая Галереей искусств им. В.С. Садина: «Очень важно, чтобы художник прочувствовал именно внутреннюю сущность персонажа, который изображен на фотографии. Возможно, селфи этого не передаст. Возможно! Это хорошая тема для будущих проектов».

В Слуцкой галерее сегодня можно увидеть мир по ту сторону камеры. И сравнить сквозь свой объектив. Кстати, первая выставка селфи состоялась в 2013-м. И не где-нибудь, а в известном нью-йоркском МоМА. В Лос-Анжелесе уже открыли тематический музей.

В новой экспозиции воссоздана слуцкая фотомастерская начала XX века. Это то самое время, когда все ждали, когда же «вылетит птичка». Сейчас - просто. Выбираем нужный ракурс, нажимаем на кнопку. Готово!

Фон точь-в-точь, что и у барышень с ретро-карточки. Сегодня и они «сделали» селфи. В общем, с #MuseumSelfiDay2022 не только автопортреты. Один раз в год суровые смотрители смотрят на шалости посетителей снисходительно. И улыбаются «в кадре».

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