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19 января – День музейного селфи! К акции присоединились сокровищницы Слуцка – возможность и себя показать, и на других посмотреть
Источник материала: ОНТ
Даже статуи делают «себяшки»! Сегодня - День музейного селфи. Участвуют в международной сетевой акции тысячи культурных институций. В том числе - белорусские. И не только столичные. Впервые к одному из самых необычных праздников присоединились сокровищницы Слуцка. Это возможность и себя показать, и на других посмотреть.
В Лувре всегда «охота» на Мону Лизу. В Слуцком музее селфи-хит с лосем. Тоже улыбается. Ценный «трофей» здесь больше 40 лет. И этот культовый экспонат из поколения в поколение впервые приглашал к участию в глобальном фоточеллендже.
Директор музея не осталась в стороне. Сделала по-русски «себяшку» с роскошным арт-объектом. Чудо-пояса ведут сюда не только инстаграмщиков. Во всех соцсетях кадры с #MuseumSelfiDay2022 и геолокацией Слуцк собирали с трех культурных площадок.
Популярные лайфхаки для этого дня в музее - можно повторить позу персонажа ретро-фото. Или найти портрет своего «двойника». Селфи называют «искусством на расстоянии вытянутой руки». Спорно, но игнорировать яркие самоснимки просто нельзя.
В Слуцкой галерее сегодня можно увидеть мир по ту сторону камеры. И сравнить сквозь свой объектив. Кстати, первая выставка селфи состоялась в 2013-м. И не где-нибудь, а в известном нью-йоркском МоМА. В Лос-Анжелесе уже открыли тематический музей.
В новой экспозиции воссоздана слуцкая фотомастерская начала XX века. Это то самое время, когда все ждали, когда же «вылетит птичка». Сейчас - просто. Выбираем нужный ракурс, нажимаем на кнопку. Готово!
Фон точь-в-точь, что и у барышень с ретро-карточки. Сегодня и они «сделали» селфи. В общем, с #MuseumSelfiDay2022 не только автопортреты. Один раз в год суровые смотрители смотрят на шалости посетителей снисходительно. И улыбаются «в кадре».
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19 января – День музейного селфи! К акции присоединились сокровищницы Слуцка – возможность и себя показать, и на других посмотреть
Даже статуи делают «себяшки»! Сегодня - День музейного селфи. Участвуют в международной сетевой акции тысячи культурных институций. В том числе - белорусские. И не...
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