Зачем госсекретарь США Блинкен экстренно приехал в Украину и причем здесь решение суда по Порошенко? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Тема экстренного визита Блинкена в Киев и решения суда по Порошенко, которое странным образом совпало с приездом в Украину госсекретаря США, требует аналитического дополнения. Передаем слово Глебу Лаврову.

Доброго, ну или такого, какой уж получился, дня тебе, дорогой телезритель. У меня он был… необычайно насыщенный. И потому сегодняшнюю нашу с тобой встречу начну тоже необычно. С вопроса. Любишь ли ты удивляться, как ненавижу это делать я? Если «да/нет/не знаю», то готовься подпрыгнуть на месте от удивления. Ибо повода, чтобы этого НЕ сделать, нынче нет. Ведь на наших с тобой изумленных глазах в одной стране, в которой по закону нет прецедентного права, сегодня создали в праве прецедент. Потому что закон украинский нынче дополнили американцы. А, значит, теперь и всем можно. Ну, а раз так, и я, Глеб Лавров, в рамках глобального тренда, буду дополнять.

Ибо если не прецедентом, как по-другому назвать ситуацию, когда принятие судом решения в рамках дела о слегка государственной измене в незалежном государстве (!) требует присутствия гражданина другой страны? И пусть этот иностранец – даже целый госдеповец, а? А вот Украинская Фемида два дня умудрялась скашивать глазки на Запад, повязки с глаз при этом не снимая. Но, слава героям, к ним доехал, к ним доехал Блинкен дорогой. И суд Киева, глазом не моргнув, человека подозреваемого в самом тяжком преступлении против государства с легким сердцем предварительно… но таки отпустил.

Хотя, конечно, демонстративное подкрадывание звездно-полосатого песца к Киеву, было заметно и до того. Так, за неделю до явления духа Блинкена суду в Министерство обороны Украины на работу, как на праздник, прибыли два американских гражданина. При этом стрелять в сослуживцев и распродавать складские запасы еще советских патронов оба, наверное, там не намеревались. С этим украинцы должны как-то справляться сами. Но вот реализовывать военную реформу белые мбваны туземцам пообещали.

Кстати, о реформах. В ноябре следить за украинской судебной реформой и их коррупцией из-за границы были выписаны… нет, не два американца, это было бы совсем смешно. Но американец, британец и эстонка. Чтобы, видимо, было даже смешнее. При этом по закону, набирать вот таких «сторожей за сторожами» можно было не из всех стран и организаций, а только из особого списка, утвержденного МИДом незалежной. Куда эти самые Соединенные Штаты были внесены дважды. Ну, чтоб всё про незалежность все поняли!

Хотя непонятливых в окрУге и на окраине и так почти уже не осталось. Ну, после того, как самой влиятельной женщиной-политиком Украины-2021 назвали временную поверенную в делах США в Украине. Что еще надо знать о тамошней политике? Разве что только то, что еще в 2014-м, да-да в том самом – майданном – году, еще не президент США Джо Байден уже успел провести встречу в их Раде с их Радой в статусе хозяина этой… встречи.

И вот стоит ли после этого удивляться, что независимый суд выносит то или иное решение по вопросу государственной важности, только после приезда высокопоставленного иностранца? Нет, удивляться не стоит. Бывали времена, в 90-х, когда иностранцы ходили на секретные объекты на работу в России. Об этом говорил президент России. А до этого случались периоды, причем не так уж и давно, когда важнейшие решения в Чили принимали парни из Чи…каго.

Но вот прыгать от радости в такой ситуации надумали только в одной стране. Зато в самой незалежной. В том смысле, что от жителей страны там ничего не залежить. Когда им говорят, прыгай, они даже не спрашивают, как высоко.

А значит, тема Украины без Украины, то есть под внешним управлением целиком, будет дополнена. Глебом Лавровым на ОНТ, конечно. И еще американцами. Прямо в/на месте.

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