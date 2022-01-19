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Малышева предупредила об опасности аспирина

19.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Малышева предупредила об опасности аспирина

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасных побочных эффектах приема аспирина.

По словам Малышевой и ее соведущего кардиолога-реаниматолога Германа Гандельмана, аспирин может вызывать анемию и привести к астме.

При приеме этого препарата нужно периодически сдавать анализ крови. 

Также бесконтрольный прием этого препарата может привести к астме, поэтому не стоит забывать и о визите ЛОРа.

Фото: depositphotos.com

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Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасных побочных эффектах приема аспирина. По словам Малышевой и ее...
 
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