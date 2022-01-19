Малышева предупредила об опасности аспирина

Источник материала: ОНТ

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасных побочных эффектах приема аспирина.

По словам Малышевой и ее соведущего кардиолога-реаниматолога Германа Гандельмана, аспирин может вызывать анемию и привести к астме.

При приеме этого препарата нужно периодически сдавать анализ крови.

Также бесконтрольный прием этого препарата может привести к астме, поэтому не стоит забывать и о визите ЛОРа.

Фото: depositphotos.com

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