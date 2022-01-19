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Малышева предупредила об опасности аспирина
Источник материала: ОНТ
Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!»
По словам Малышевой и ее соведущего кардиолога-реаниматолога Германа Гандельмана, аспирин может вызывать анемию и привести к астме.
При приеме этого препарата нужно периодически сдавать анализ крови.
Также бесконтрольный прием этого препарата может привести к астме, поэтому не стоит забывать и о визите ЛОРа.
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Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасных побочных эффектах приема аспирина. По словам Малышевой и ее...
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