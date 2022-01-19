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Где грань стабильности и чего ждать от дипломатии будущего? Андрей Фурсов о Казахстане, ОДКБ и переговорах России

19.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где грань стабильности и чего ждать от дипломатии будущего? Андрей Фурсов о Казахстане, ОДКБ и переговорах России

Еще 31-го декабря Казахстан выглядел абсолютно стабильной и устойчивой страной, а уже несколькими днями позже мы увидели, как республика погружается в пучину хаоса. Стабильность была иллюзорна или сегодня ни у кого нет гарантий от потрясений? Об этом в ток-шоу «Объективно» мы спросили у директора Института системно-стратегического анализа Андрея Фурсова.

Также спросили у эксперта, как, по его мнению, сейчас выглядит ОДКБ в глазах Запада. Ведь многие выход ОДКБ на авансцену трактуют как появление противовеса НАТО, а кто-то говорит о возрождении духа единства на постсоветском пространстве.

Не упустили и тему переговоров России: сначала с США, затем НАТО и ОБСЕ. Что это было: дипломатическая схватка вокруг гарантий безопасности или на карту поставлено нечто большее? Есть ли еще у стороны шансы на привычную дипломатию или же стоит в политике привыкать к эмоциям, угрозам и даже мемам? 

Подробнее – в видео.


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Еще 31-го декабря Казахстан выглядел абсолютно стабильной и устойчивой страной, а уже несколькими днями позже мы увидели, как республика погружается в пучину хаоса....
 
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