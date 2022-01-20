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Кристина Асмус призналась в своей новой зависимости

20.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кристина Асмус призналась в своей новой зависимости

Российская актриса Кристина Асмус в Instagram призналась, что начала курить.

Асмус призналась, что привычка у нее появилась из-за проекта «Люся», где она играла оторву, которая постоянно курит. Один из актеров сказал, что выглядит не по-настоящему, артистка разозлилась и решила научиться курить.

Также она сообщила, что вот-вот бросит эту пагубную привычку.

Фото: instagram.com

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Российская актриса Кристина Асмус в Instagram призналась, что начала курить. Асмус призналась, что привычка у нее появилась из-за проекта «Люся», где она играла оторву,...
 
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