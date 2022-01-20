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Чемпионат Европы по мини-футболу стартовал в Нидерландах
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу.
Сборная Беларуси в турнире не участвует, напомним, наша команда уступила в стыковых матчах сербам. На Евро выступят 16 лучших сборных, разбитых на четыре группы. Из каждого квартета дальше выйдут по две. Сборная России играет в одной компании с хорватами, поляками и словаками. Украинцы начнут выступление уже сегодня матчем с командой Нидерландов. Начиная с 2018 года мини-футбольный Евро проводится раз в четыре года. Действующими победителями турнира являются португальцы.
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Сегодня в Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная Беларуси в турнире не участвует, напомним, наша команда уступила в стыковых матчах...
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