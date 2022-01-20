﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат Европы по мини-футболу стартовал в Нидерландах

20.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по мини-футболу стартовал в Нидерландах

Сегодня в Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу.

Сборная Беларуси в турнире не участвует, напомним, наша команда уступила в стыковых матчах сербам. На Евро выступят 16 лучших сборных, разбитых на четыре группы. Из каждого квартета дальше выйдут по две. Сборная России играет в одной компании с хорватами, поляками и словаками. Украинцы начнут выступление уже сегодня матчем с командой Нидерландов. Начиная с 2018 года мини-футбольный Евро проводится раз в четыре года. Действующими победителями турнира являются португальцы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная Беларуси в турнире не участвует, напомним, наша команда уступила в стыковых матчах...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Швейцарии разработали детскую видеоигру, развивающую навыки чтения
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by