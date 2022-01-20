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Дворец Независимости вновь принимал гостей: на экскурсии побывали учителя и академисты
Источник материала: ОНТ
Уникальная возможность для учителей и академистов. Дворец Независимости вновь принимал гостей.
Здесь проходят важные республиканские совещания, принимают лидеров мировых держав и вручают награды заслуженным людям. Главный символ государственности посетили слушатели Академии управления при Президенте, а также лучшие педагоги страны. Экскурсию провела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Гостям показали залы и кабинеты, где вершится история страны. Особенно поразила присутствующих архитектура. Здесь каждая деталь – произведение искусства. Во Дворце всё сделано руками белорусов.
Дворец открывает двери для широкой публики не первый год. За это время его посетила талантливая молодежь, врачи, дипломаты, победители олимпиад.
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Уникальная возможность для учителей и академистов. Дворец Независимости вновь принимал гостей. Здесь проходят важные республиканские совещания, принимают...
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