Дворец Независимости вновь принимал гостей: на экскурсии побывали учителя и академисты

Источник материала: ОНТ

Уникальная возможность для учителей и академистов. Дворец Независимости вновь принимал гостей.





Здесь проходят важные республиканские совещания, принимают лидеров мировых держав и вручают награды заслуженным людям. Главный символ государственности посетили слушатели Академии управления при Президенте, а также лучшие педагоги страны. Экскурсию провела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Гостям показали залы и кабинеты, где вершится история страны. Особенно поразила присутствующих архитектура. Здесь каждая деталь – произведение искусства. Во Дворце всё сделано руками белорусов.

Мария Доманская, учитель-дефектолог яслей-сада № 1 г. Слуцка: «Сегодня я впервые нахожусь в этом замечательном месте. Зайдя сюда, я была просто в восторге от освещения и красоты. Я очень горда, что у меня появилась такая возможность посетить это место. Поражает своей красотой каждый зал».

Александр Вяжевич, слушатель Академии управления при Президенте: «Рад увидеть, что умеют делать белорусские мастера. Я впечатлен! Это молодой еще дворец, а уже с большой историей».

Дворец открывает двери для широкой публики не первый год. За это время его посетила талантливая молодежь, врачи, дипломаты, победители олимпиад.

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