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Проект обновленной Конституции обсудили сегодня в коллективе Большого театра
Источник материала: ОНТ
Ответственность за будущее страны. Проект обновленной Конституции обсудили сегодня в коллективе Большого театра.
В политическую дискуссию включился административно-управленческий и творческий персонал. Многие заранее изучили новации, пришли с вопросами. Были и предложения, которые могли бы найти отражение в Основном законе. Особое внимание близкой для деятелей культуры теме – сохранению исторической памяти. Коснулись традиционных семейных ценностей и социальных гарантий.
Такие диалоговые площадки дают возможность каждому выразить своё мнение, каким быть Основному закону страны. От белорусов уже поступило около 7000 предложений.
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Ответственность за будущее страны. Проект обновленной Конституции обсудили сегодня в коллективе Большого театра. В политическую дискуссию включился...
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