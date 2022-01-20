Источник материала: ОНТ

Ответственность за будущее страны. Проект обновленной Конституции обсудили сегодня в коллективе Большого театра.





В политическую дискуссию включился административно-управленческий и творческий персонал. Многие заранее изучили новации, пришли с вопросами. Были и предложения, которые могли бы найти отражение в Основном законе. Особое внимание близкой для деятелей культуры теме – сохранению исторической памяти. Коснулись традиционных семейных ценностей и социальных гарантий.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси: «Сегодня продолжается очень активное обсуждение Конституции в нашей стране, и, конечно, ни один коллектив сегодня не может избежать того, чтобы не поинтересоваться, что происходит в этой сфере и не внести свой вклад. Поэтому деятели культуры, деятели театра, искусства, безусловно, должны высказаться. Потому что Конституция сегодня вбирает в себя важнейшие, интереснейшие темы, которые затрагивают каждого из нас».

Анастасия Москвина, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси: «Сейчас как никогда очень важно обсуждать изменения в Конституции, со своими коллегами, со своими друзьями, со своей семьей. Потому что Конституция – это наш Основной закон. И мы, белорусы, должны принимать прямое участие в формировании тех поправок, которые сейчас вносятся в Конституцию».

Такие диалоговые площадки дают возможность каждому выразить своё мнение, каким быть Основному закону страны. От белорусов уже поступило около 7000 предложений.

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