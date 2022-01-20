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В России на «Авито» продают запись в ЗАГС на 22.02.2022 за 1 млн рублей
Источник материала: ОНТ
Люди начали продавать бронь в ЗАГСы Москвы на красивую дату – 22.02.2022. Стоимость такой брони москвичи оценили в 1 млн российских рублей,
Сервис «Авито» сообщил, что впредь будет блокировать данные объявления, так как они вводят в заблуждение граждан.
При этом в ЗАГСах сообщили, что перепродажа броней незаконна. Дату регистрации брака нельзя забронировать для других, а если сама пара откажется от регистрации в этот день, то занятый слот не освободится до даты регистрации.
Фото: Pixabay
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Люди начали продавать бронь в ЗАГСы Москвы на красивую дату – 22.02.2022. Стоимость такой брони москвичи оценили в 1 млн российских рублей, пишет РИА «Новости». Сервис...
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