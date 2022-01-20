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Что будут делать военные на учении «Союзная решимость-22»?

20.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будут делать военные на учении «Союзная решимость-22»?

Нейтрализацию угроз с любых направлений отработают в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Министерство обороны России, основываясь на принципах открытости и прозрачности, предоставило информацию о грядущем совместном с Беларусью учении представителям военно-дипломатического корпуса аккредитованных в России посольств. В том числе из 16 стран НАТО.


Российские и белорусские военные на учении «Союзная решимость-22» будут вести учебную оборону государственной границы и борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Главная цель маневров – отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии. Военные рассмотрят ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь все коалиционные силы двух стран.

Александр Фомин, заместитель министра обороны России: «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации Союзного государства. Вся озвученная в ходе брифинга информация предоставлена Министерством обороны России в рамках добровольной транспарентности».

Замглавы Минобороны России рассказал, что на учение в Беларусь перебазируют два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 и 12 истребителей Су-35, а также дивизион ракетных комплексов «Панцирь-С». Назвали полигоны и аэродромы, где пройдут маневры. В военном ведомстве подчеркнули, что численность участников учения и количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 11-го года, которые подлежат уведомлению.

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Нейтрализацию угроз с любых направлений отработают в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Министерство обороны России, основываясь на принципах...
 
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