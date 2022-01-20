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Редакцию Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли неизвестные
Источник материала: ОНТ
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом сообщил в видео, опубликованном на YouTube
По словам Гордона, это произошло из-за его высказываний в политике.
Гордон уверен, что виновных обязательно найдут, ведь везде стоят камеры.
По факту возбудили уголовное дело, продолжаются следственные действия.
Фото: БЕЛТА
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом сообщил в видео, опубликованном на YouTube видеообращении. По...
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