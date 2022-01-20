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Редакцию Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли неизвестные

20.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редакцию Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли неизвестные

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом сообщил в видео, опубликованном на YouTube видеообращении.

По словам Гордона, это произошло из-за его высказываний в политике.

Гордон уверен, что виновных обязательно найдут, ведь везде стоят камеры.

По факту возбудили уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Фото: БЕЛТА

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом сообщил в видео, опубликованном на YouTube видеообращении. По...
 
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