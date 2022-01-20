Редакцию Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли неизвестные

Источник материала: ОНТ

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом сообщил в видео, опубликованном на YouTube видеообращении .

По словам Гордона, это произошло из-за его высказываний в политике.

Гордон уверен, что виновных обязательно найдут, ведь везде стоят камеры.

По факту возбудили уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Фото: БЕЛТА

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