Приорбанк отмечает день рождения

Источник материала: Myfin



Фото: Приорбанк

Январь 2021 года

С 14 января 2021 года Приорбанк начал выпуск бесконтактной платежной карточки БЕЛКАРТ-Мир в белорусских рублях сроком на 4 года. Это бюджетная карта для быстрой оплаты в магазинах или снятия наличных в Беларуси.

Март 2021 года

Приорбанк запустил программу кредитования «Зеленая экономика». Клиентам-физическим лицам была предоставлена возможность получить кредит на приобретение товаров, использование которых сократит расходы тепло-, электроэнергии и водных ресурсов.

Апрель 2021 года

29 апреля прошла ежегодная банковская премия «Банк года». Приорбанк победил в номинациях «Лучший банк среди крупных» и «Корпоративно-социальная ответственность» . Кроме того, банк занял второе место как лучший банк с иностранным капиталом и как самый инновационный банк .



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Американский журнал Global Finance выбрал лучший банк в Беларуси. Им оказался Приорбанк. А несколькими неделями позже Приорбанк стал лучшим банком Беларуси, лучшим инвестиционным и лучшим частным банком в рамках премии Europe Banking Awards, организованной финансовым изданием EMEA Finance.

Май 2021 года

Аналитики Приорбанка/Raiffeisen Research получили премию FocusEconomics Analyst Forecast Awards за наиболее точные прогнозы макроэкономических показателей за 2020 год.

Это ежегодная награда, которая присуждается наиболее точным макроаналитикам из 91 страны по шести ключевым показателям: ВВП, исполнение бюджета, инфляция, ставка рефинансирования, обменный курс и счет текущих операций.

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Весной 2021 года Центру банковских услуг Приорбанка №100, который расположен в Минске на ул. Радиальная, 38А, исполнилось 30 лет. ЦБУ 100 в 1991 году стал одним из первых отделений Приорбанка, в то время еще называвшегося Минским инновационным банком. До этого филиал входил в структуру Жилсоцбанка СССР.

Июнь 2021 года

30 июня 2021 года Приорбанк в двенадцатый раз был удостоен награды «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2020 году» за отличную работу в сфере документарного бизнеса. Ежегодно награда вручается банкам в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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К программе лояльности PriorPlus подключены карточки Visa Classic. Раньше программа была доступна только для премиальных карт Visa – Gold, Platinum и Infinite.

Июль 2021 года

С 21 июля 2021 года увеличены максимальные сроки предоставления кредитов по программе «Зеленая экономика».

Август 2021 года

С 16 августа по 5 декабря 2021 года клиенты при открытии пенсионного счета могли поучаствовать в рекламной игре «Выгодная пенсия» и выиграть 1 из 40 телевизоров с диагональю 43 дюйма и главный приз – автомобиль Volkswagen Polo . Кроме участия в рекламной игре, каждому клиенту был обещан гарантированный подарок – чайный набор для уютных вечеров.

Октябрь 2021 года

С 12 октября Приорбанк начал эмиссию новых премиальных карточек Visa Signature. Visa Signature — «золотая середина» между карточками Visa Platinum и Visa Infinite в линейке премиальных карт международной платежной системы Visa. Она предоставляет держателю дополнительные привилегии, близкие к самой премиальной карточке Visa Infinite

Ноябрь 2021 года

Приорбанк и ЮНИСЕФ в Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве в поддержку реализации программы «Семья каждому ребенку» в Витебской области. Ее цели – укрепить потенциал биологических семей для профилактики попадания детей в интернатные учреждения, помочь детям восстановить контакт с биологическими родителями или найти приемную семью.

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Вышла новая версия мобильного приложения Prior Online.

Декабрь 2021 года

Накануне новогодних и рождественских праздников советник Приорбанка Сергей Шишов вручил главный приз – автомобиль Volkswagen Polo 2021 – победителю рекламной игры «Выгодная пенсия с Приорбанком».

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5 декабря вышла новая версия мобильного приложения Prior Online, которая включает в себя возможность приглашать друзей стать клиентами Приорбанка и при этом получать бонусы.

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В банке сообщили, что заявления о перечислении пенсий, пособий и других социальных выплат на счета, открытые в Приорбанке, срок по которым истекает в период с 1 января 2022 года по 1 апреля 2022 года, будут продлены в автоматическом режиме на один год.

Январь 2022 года

Приорбанк предлагает по 28 февраля 2022 года оформить бесплатно на 4 года Яркую карту Приорбанка с моментальным манибэком, а также участвовать в розыгрыше призов в рекламной игре «Зимняя Додомания».

Преимущества Яркой карты: мгновенный манибэк 1% на покупки от 10 BYN, в том числе за покупки онлайн и за границей; ежемесячное начисление 3% годовых на остаток по счёту; до 10% манибэка в сети партнеров KEYcard.