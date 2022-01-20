В Ветковском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед лося

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе работники МЧС спасли провалившегося в Сож лося. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном УМЧС.

Спасателям Ветковского района 19 января в 16.31 от гражданина поступило сообщение о том, что в районе пос.Однополье в реке Сож плавает лось, который самостоятельно выйти на берег не может.

По прибытии к месту вызова работники МЧС обнаружили, что на расстоянии 6-7 м от берега на поверхности воды находился лось. Дикое животное не могло самостоятельно выбраться на берег из-за льда.

Река Сож в ширину достигает 30-35 м, по ее обоим берегам лежит лед. Ширина ледяного покрова составляет около 5 м.

Работники МЧС для спасения попавшего в беду обитателя леса использовали бензопилу для льда, спасательную доску и хозяйственный рукав. Лось благополучно выбрался на берег. Животное не пострадало, в ветеринарной помощи не нуждалось.-0-