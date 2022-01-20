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В Ветковском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед лося

20.01.2022 08:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе работники МЧС спасли провалившегося в Сож лося. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном УМЧС.

Спасателям Ветковского района 19 января в 16.31 от гражданина поступило сообщение о том, что в районе пос.Однополье в реке Сож плавает лось, который самостоятельно выйти на берег не может.

По прибытии к месту вызова работники МЧС обнаружили, что на расстоянии 6-7 м от берега на поверхности воды находился лось. Дикое животное не могло самостоятельно выбраться на берег из-за льда.

Река Сож в ширину достигает 30-35 м, по ее обоим берегам лежит лед. Ширина ледяного покрова составляет около 5 м.

Работники МЧС для спасения попавшего в беду обитателя леса использовали бензопилу для льда, спасательную доску и хозяйственный рукав. Лось благополучно выбрался на берег. Животное не пострадало, в ветеринарной помощи не нуждалось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям Ветковского района 19 января в 16.31 от гражданина поступило сообщение о том, что в районе пос.Однополье в реке Сож плавает лось, который самостоятельно...
 
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