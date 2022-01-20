|
В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками, водитель серьезно не пострадал
Источник материала: БелТА
20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 19 января на ул.Зенитчиков в райцентре. Водитель молоковоза не учел погодные условия и не выдержал необходимую дистанцию до двигавшегося впереди легкового "Фольксвагена". Столкновения избежать не удалось. От удара легковушку развернуло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался самосвал.
"Водитель "Фольксвагена" получил лишь ушибы и ссадины. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо быть очень внимательными и бдительными на дороге. Важно избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию и интервал.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Водитель "Фольксвагена" получил лишь ушибы и ссадины. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.
|
Архив (Разное)