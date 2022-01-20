﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками, водитель серьезно не пострадал

20.01.2022 09:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 19 января на ул.Зенитчиков в райцентре. Водитель молоковоза не учел погодные условия и не выдержал необходимую дистанцию до двигавшегося впереди легкового "Фольксвагена". Столкновения избежать не удалось. От удара легковушку развернуло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался самосвал.

"Водитель "Фольксвагена" получил лишь ушибы и ссадины. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо быть очень внимательными и бдительными на дороге. Важно избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию и интервал.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Водитель "Фольксвагена" получил лишь ушибы и ссадины. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ветковском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед лося
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by