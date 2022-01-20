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Tech-тренды 2022 — вот на что стоит обратить внимание бизнесу
20.01.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бежать внедрять CRM или завести чат-бот для клиентов? Технологии не стоят на месте — пора вникать в другие тренды и успевать применять их в своей компании, пока это не стало мейнстримом. Вместе с экспертами
Тренд № 1. Растет спрос на внедрение WMS
WMS (Warehouse Management Systems) — это системы управления складом. Если раньше такое ПО было в основном у крупных компаний, то сегодня тренд начинает охватывать все сферы: от крупного ритейла до небольших производств со складами.
Именно пандемия COVID-19 привела к трансформации функционирования логистических цепочек. С началом пандемии представители интернет-, продовольственного и фармацевтического ритейла столкнулись с ростом числа заказов, что, в свою очередь, существенно увеличило нагрузку на склады. Отсюда и запрос со стороны бизнеса на ПО, которое позволит контролировать и ускорять процессы.
Эффективное
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Как применить тренд для бизнеса? Уже сейчас многие компании поняли, что необходимо работать над прозрачностью складских процессов — это облегчает контроль и предотвращает ошибки и убытки.
Например, в 2021 году команда LeverX Group реализовала проект по внедрению решения SAP S/4HANA на заводе АО «UzAuto Motors». Предприятие занимается производством и продажей автомобилей в Узбекистане. Внедрение модуля управления складскими процессами
SAP EWM после внедрения в среднем приносит бизнесу следующие результаты:
Тренд № 2. Бизнес делает упор на управление цифровыми цепочками поставок
Горячей тенденцией для этого года стала
Многие организации уже внедрили
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Тренд № 3. Бизнес массово проходит цифровую трансформацию и использует «облако»
Согласно
В условиях современного рынка компании, которые отказываются от цифровой трансформации, вряд ли останутся на плаву. О преимуществах облачных решений твердят последние несколько лет, но сейчас отмечается по-настоящему массовый переход бизнеса на Cloud-сервисы.
Из-за специфики своей деятельности компании накапливают огромный объем данных, который со временем только увеличивается. Поэтому обязательно нужно предусмотреть возможность очистить систему от ненужных данных, перенести архивные данные и создать единый источник в облачной среде для быстрого принятия решений во всех отделах.
Примером подходящего для этих целей решения является
Тренд № 4. Бизнес делает ставку на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе
В 2020 настроения в бизнес-среде в основном сводились к мысли «лишь бы пережить пандемию и не закрыться в ближайшие месяцы». Сейчас компании постепенно адаптировались к новым реалиям, и тренд переменился. Теперь организации ориентированы на развитие в долгосрочной перспективе и все больше задумываются об инвестициях в человеческий капитал.
Устойчивое развитие предприятия базируется на трех китах: экономика, общество и окружающая среда. Согласно опросам, среди приоритетов устойчивого развития современные предприятия выделяют:
Все эти тренды нашли отклик в новом проекте LeverX Group. В 2021 году компания разработала
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Бежать внедрять CRM или завести чат-бот для клиентов? Технологии не стоят на месте - пора вникать в другие тренды и успевать применять их в своей компании, пока это не...
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