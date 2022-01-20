Tech-тренды 2022 — вот на что стоит обратить внимание бизнесу

Источник материала: ProBusiness



Фото: constructionexec.com

Бежать внедрять CRM или завести чат-бот для клиентов? Технологии не стоят на месте — пора вникать в другие тренды и успевать применять их в своей компании, пока это не стало мейнстримом. Вместе с экспертами LeverX Group разобрали, какие тенденции в мире технологий будут актуальны в 2022 году и как бизнесу взять их на вооружение.

Тренд № 1. Растет спрос на внедрение WMS

WMS (Warehouse Management Systems) — это системы управления складом. Если раньше такое ПО было в основном у крупных компаний, то сегодня тренд начинает охватывать все сферы: от крупного ритейла до небольших производств со складами.

Именно пандемия COVID-19 привела к трансформации функционирования логистических цепочек. С началом пандемии представители интернет-, продовольственного и фармацевтического ритейла столкнулись с ростом числа заказов, что, в свою очередь, существенно увеличило нагрузку на склады. Отсюда и запрос со стороны бизнеса на ПО, которое позволит контролировать и ускорять процессы.



Фото: viastore.com

Эффективное управление складскими запасами в условиях нестабильного спроса требует внедрения инновационных технических решений. Специалисты прогнозируют, что рынок WMS продолжит расти и к 2025 году его объем достигнет $ 5,1 млрд.

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Как применить тренд для бизнеса? Уже сейчас многие компании поняли, что необходимо работать над прозрачностью складских процессов — это облегчает контроль и предотвращает ошибки и убытки.

Например, в 2021 году команда LeverX Group реализовала проект по внедрению решения SAP S/4HANA на заводе АО «UzAuto Motors». Предприятие занимается производством и продажей автомобилей в Узбекистане. Внедрение модуля управления складскими процессами SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) помогло предприятию обеспечить прозрачность процессов складского учета, сократить временные затраты на снабжение производственных линий и обеспечить их бесперебойную работу. К тому же этот проект по внедрению системы получил золотую награду премии SAP Value Award 2021.

SAP EWM после внедрения в среднем приносит бизнесу следующие результаты:

Увеличение эффективности распределения заданий складскому персоналу на 20%

Сокращение времени обработки заказов на 5−15%

Повышение контроля выполнения и мониторинга предупреждений на 30%.

Тренд № 2. Бизнес делает упор на управление цифровыми цепочками поставок

Горячей тенденцией для этого года стала концепция «Цепочка поставок 4.0» . Она применяется для контроля и управления цифровыми цепочками поставок. Решение делает весь процесс более простым и доступным.

Многие организации уже внедрили «Цепочку поставок 4.0» . И вот несколько ключевых задач, которые она помогает решать:

Прогнозирование таких факторов, как спрос, погода, изменения на рынке

Экономия времени на доставку товаров

Планирование в режиме реального времени. Это сводит к минимуму периоды замораживания поставок благодаря непрерывному анализу

Кластеризация клиентов на отдельные группы с помощью инструментов аналитики

Подбор индивидуального подхода к каждой категории клиентов.

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Тренд № 3. Бизнес массово проходит цифровую трансформацию и использует «облако»

Согласно опросу авторитетной исследовательской компании Gartner, около 70% европейских руководителей согласны с тем, что пандемия ускорит цифровую трансформацию. Многие организации уже адаптируются к новым рыночным условиям. Например, большинство азиатских банков быстро перевели свои внутренние процессы в онлайн-среду.



Фото: inovity.com

В условиях современного рынка компании, которые отказываются от цифровой трансформации, вряд ли останутся на плаву. О преимуществах облачных решений твердят последние несколько лет, но сейчас отмечается по-настоящему массовый переход бизнеса на Cloud-сервисы.

Из-за специфики своей деятельности компании накапливают огромный объем данных, который со временем только увеличивается. Поэтому обязательно нужно предусмотреть возможность очистить систему от ненужных данных, перенести архивные данные и создать единый источник в облачной среде для быстрого принятия решений во всех отделах.

Примером подходящего для этих целей решения является SAP S/4HANA . Облачные ERP-системы, такие как SAP S/4HANA Cloud , обладают значительным преимуществом, поскольку возможность удаленного доступа и управления встроена по умолчанию, а хранение данных в облаке обеспечивает более высокую производительность предприятия.

Тренд № 4. Бизнес делает ставку на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе

В 2020 настроения в бизнес-среде в основном сводились к мысли «лишь бы пережить пандемию и не закрыться в ближайшие месяцы». Сейчас компании постепенно адаптировались к новым реалиям, и тренд переменился. Теперь организации ориентированы на развитие в долгосрочной перспективе и все больше задумываются об инвестициях в человеческий капитал.

Устойчивое развитие предприятия базируется на трех китах: экономика, общество и окружающая среда. Согласно опросам, среди приоритетов устойчивого развития современные предприятия выделяют:

Сокращение выбросов CO 2

Развитие сотрудников и социальное обеспечение

Сокращение отходов.

Все эти тренды нашли отклик в новом проекте LeverX Group. В 2021 году компания разработала онлайн-платформу для сертификации сотрудников . Она помогает не только оптимизировать процесс управления сертификацией, но и сократить использование бумажных носителей.

Партнер проекта — LeverX Group LeverX Group, стратегический партнер SAP и обладатель статуса SAP Gold Partner, не только помогает внедрять решения SAP в бизнес-процессы клиентов, но и проводит обучающие вебинары. В 2021 году компания при содействии SAP провела шесть бизнес-вебинаров, где специалисты LeverX Group рассказали о продуктах SAP и возможностях их применения, включая решения SAP EWM, Rise with SAP и другие. С увеличением количества клиентов масштабируется и LeverX, расширяя свою географию как в Беларуси, так и за рубежом. В 2021 году визитная карточка компании пополнилась 8 новыми локациями в 5 странах, включая офисы в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Вильнюсе, Вроцлаве, Ташкенте и Хайдельберге.





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