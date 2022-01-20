Даже Илон Маск вложился. Какие факторы повлияли на рост криптовалютного рынка в 2021 году?

Источник материала: ProBusiness



Источник: pixabay.com

Криптовалютный рынок в 2021 году в некотором смысле пережил новый расцвет. Крупные корпорации публично инвестировали в Bitcoin, некоторые государства легализовали его как платежное средство, а другие практически изгнали криптовалютный бизнес. В Беларуси этот сегмент развивался устойчиво и планомерно, игроки весь год ожидали изменений в Декрет № 8, которые, впрочем, так и не произошли.

Портал «Про бизнес» совместно с МТБанком подготовили обзор криптовалютного рынка в 2021 году. Узнали, какие факторы влияли на сферу сильнее всего и как она может развиваться в дальнейшем.

Взлет рынка криптовалют

Капитализация рынка криптовалют на пике в ноябре тесно подобралась к $ 3 трлн. Хотя в начале 2021 года она была чуть более $ 760 млрд. Колоссальный рост основных криптовалют вместе с развитием сферы DeFi и набором популярности технологии NFT привели к более чем 3-кратному росту рынка.

Капитализация рынка криптовалют в 2021 году



Источник: Coinmarketcap.com

В конце года произошла значительная коррекция.

За год Bitcoin вырос более чем на 60%, Ethereum 一 почти в 5 раз, токен криптобиржи Binance 一 почти в 14 раз раз, а популярный токен DogeCoin в 3 раза. При этом цена большинства криптовалют побила свои исторические максимумы.

Так, цена Bitcoin в ноябре вплотную подобралась к $ 68 тыс. за единицу, хотя в начале года он не стоил и $ 30 тыс.

Динамика Bitcoin в 2021 году



Источник: Coinmarketcap.com

Максимум второй по популярности криптовалюты Ethereum в 2021 году составил $ 4812 за единицу, и достигнут он был также в ноябре. Год эта криптовалюта начинала на отметке чуть выше $ 700.

Динамика Ethereum в 2021 году



Источник: Coinmarketcap.com

На третью позицию по популярности и капитализации в 2021 году вырвался токен криптобиржи Binance — BNB. Его стоимость выросла с $ 37 до $ 682 на пике в мае.

Динамика BNB в 2021 году



Источник: Coinmarketcap.com

Другие криптовалюты показали достаточно разную динамику. Например, Solana за год выросла в 96,9 раза, что позволило этой монете замкнуть пятерку лидеров по капитализации. Ripple (XRP) за год вырос в цене всего в 1,6 раза, а одна из старейших криптовалют Litecoin — и того меньше: всего на 19,4%.

DeFi и NFT

В 2021 году ярко проявили себя два направления на рынке криптовалют — DeFi и NFT.

Объем проектов в сфере децентрализованных финансов (DeFi), по данным Coinmarketcap, составляет порядка $ 150 млрд. DeFi представляют собой сервисы и приложения, созданные на блокчейне, которые призваны стать альтернативой банковскому сектору. В результате пользователь с использованием криптовалюты может получать пассивный доход от криптовалют, размещать депозиты, получать кредиты, экономить на комиссиях при трансграничных переводах и так далее.



Источник: eubusinessnews.com

Большинство DeFi-проектов создано на архитектуре Ethereum. Поэтому рост их популярности поддерживает и рост цены самого Ethereum.

Второй важной тенденцией рынка, которая в полной мере проявила себя в 2021 году, стало широкое распространение технологии невзаимозаменяемых токенов (non-fungible tokens — NFT). По данным Coinmarketcap, объем рынка NFT на данный момент превысил уже $ 55 млрд и продолжает расти.



Источник: unsplash.com

В виде NFT-токенов предлагаются те или иные произведения искусства — картины, рисунки, фрагменты фильмов, мелодии и т.д. Зачастую это совершенно простые иллюстрации, которые благодаря цифровой уникальности растут в цене. Многие знаменитости уже выпустили или еще планируют выпустить свои NFT-токены. Среди них — боец Хабиб Нурмагомедов, художник Бэнкси, рэпер Snoop Dogg и другие.



Александр Приходько



Начальник управления инвестиционного бизнеса МТБанка

— В наше время технологии экспоненциально развиваются, что создает новые рыночные ниши, которые сейчас могут казаться незначительными, но иметь потенциал вырасти до многомиллиардного бизнеса. Одной из таких ниш является создание так называемой Метавселенной — виртуального пространства, которое сотрет физические границы и преграды и позволит человеку в виде цифрового аналога путешествовать по этому новому миру, получать информацию, обучаться, развлекаться и работать. Компания Facebook даже сменила название на Meta, чтобы твердо заявить обществу и рынку о серьезности своих намерений по созданию Метавселенной. Блокчейн-технологии, такие как NFT и DeFi, наравне с технологиями искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), 5G, разработки систем жизнеобеспечения и некоторых других, будут становиться все более востребованными и будут изменять привычный нам мир все сильнее. Это создает возможности для получения дополнительного дохода, например, от инвестиций в перспективные компании, работающие с такими технологиями.

Легализация и криминализация криптовалют в мире

В сентябре 2021 года произошло важное событие для всего рынка криптовалют: правительство Сальвадора официально признало Bitcoin официальным платежным средством. В результате эта латиноамериканская страна стала первой в мире, кто легализовал Bitcoin на уровне всей финансовой системы. Этот шаг повлек жесткую критику в адрес правительства Сальвадора со стороны МВФ и других стран.

Но факт остается фактом. Сегодня в Сальвадоре можно расплачиваться Bitcoin (такая возможность есть еще в ряде стран, например в Японии, но там не произошла такая полная легализация). Более того, правительство продолжает инвестировать в эту криптовалюту. Сейчас на балансе Сальвадора находится 1391 BTC. В ближайшее время его правительство запланировало размещение цифровых облигаций, номинированных в Bitcoin, на $ 1 млрд.



Источник: unsplash.com

Одновременно с полной легализацией в Сальвадоре правительство Китая провело ряд действий по криминализации криптовалютной сферы в стране. В мае буквально за одну ночь были отключены все майнинговые мощности на территории Китая, которые позволяли добывать Bitcoin. Если раньше в Китае добывали от 65% до 75% BTC в мире, то сейчас Китай ушел с рынка майнинга. Но это не значит, что китайские майнеры отошли от дел. Они перебрались в другие юрисдикции. Это, например, спровоцировало энергетический кризис в Казахстане, куда отправилась часть китайских майнеров. Одновременно беспорядки в Казахстане в начале 2022 года повлияли на снижение курса Bitcoin.

В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам США обвинила команду одной из крупнейших криптовалют Ripple в нарушении законодательства о ценных бумагах. За год процесс не продвинулся. В то же время в апреле 2021 года состоялось первое в мире IPO криптобиржи. Американская биржа Coinbase разместила свои бумаги на NASDAQ. Капитализация компании при размещении составила чуть меньше $ 100 млрд.

Корпоративный сектор скупает крипту

В 2021 году корпорации начали активно инвестировать в крипту. Компания Tesla, которая стала лидером по капитализации среди компаний автомобильной промышленности, держит на балансе BTC на порядка $ 2,7 млрд и обещает возобновить прием криптовалюты в качестве платежей за свою продукцию. Один из крупнейших производителей программного обеспечения MicroStrategy держит на балансе 124 391 BTC, на приобретение которых было потрачено более $ 3,75 млрд.

Так, глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что криптовалюты являются важным инструментом для страховки от инфляции.



Майкл Сэйлор. Источник: bitnovosti.com

«Волатильность будет, но мне кажется, сейчас есть всеобщее признание того, что мир нуждается в инфляционном хедже. Если у вас есть биткоин, не продавайте его», — посоветовал гендиректор MicroStrategy в недавнем интервью Coindesk .

Впрочем, Сэйлор признает, что Bitcoin не столь хорош как платежное средство и его не очень удобно использовать для расчетов.



Никита Козырев



Директор по розничному бизнесу МТБанка

— Интерес к криптовалютам в Беларуси не ослабевает со стороны физических лиц, при этом, в отличие от международных компаний, интерес со стороны юридических лиц проявляется слабо. Задача банка, который претендует на звание современного, состоит в том, чтобы удовлетворить спрос клиентов и разработать технологические решения, которые помогут клиенту просто, удобно и быстро получать доступ к интересующим его финансовым инструментам. И в этом процессе огромное влияние оказывает фактор партнерства разных бизнесов (например, криптобирж с банками), которое рождает синергию технологий, финансов и компетенций для создания уникальных продуктов и сервисов. МТБанк не остается в стороне и имеет в своем бэклоге ряд проектов и задач в этой области, а некоторые продукты доступны уже сейчас — например, инвестиции в CFD на Bitcoin на инвестиционной площадке MTBankFX.

Расширение пула игроков и изменения в Декрет № 8

В Беларуси в 2021 году несколько изменился ландшафт криптовалютного рынка. На нем появился еще один крупный игрок — биржа BYNEX. Одновременно работающие на нем компании значительно расширились как с точки зрения технологий, так и в плане рынка.

Самым ожидаемым событием 2021 года были планируемые изменения в Декрет № 8. Первая часть изменений была принята в марте и касалась усиления контроля со стороны Администрации Парка высоких технологий в отношении криптовалютных компаний. Принятие второй части ожидали еще осенью, однако этого не произошло. В частности, предполагалась легализация процедуры ICO в Беларуси, что создало бы условия для прихода в Беларусь проектов, которые хотели бы привлечь деньги от инвесторов.

Возможно, эти изменения будут приняты в 2022 году.

Между тем в конце 2022 года заканчивается действие льгот по подоходному налогу и налогу на прибыль при действиях с цифровыми активами. Пока нет определенности, что льготы будут продлены и на 2023 год. Поэтому можно предположить, что в 2022 году в Беларуси будет наблюдаться повышенная активность среди криптовалютных проектов, они будут стараться по максимуму воспользоваться последним «льготным» годом.

Как торговать криптовалютой?

Торговать криптовалютой довольно просто. Для этого есть криптовалютные биржи и форекс-компании. Например, банковская инвестиционная площадка MTBankFX предлагает возможность работать с CFD на Bitcoin к доллару США и более 800 других инвестиционных активов.

Работать с MTBankFX могут как физические, так и юридические лица. Причем доход от операций на площадке не облагается подоходным налогом и налогом на прибыль. А начать торговать можно уже с $ 20.





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