Во Франции медики массово увольняются из-за ухудшения условий труда

Источник материала: ОНТ

Во Франции помогать пациентам скоро будет некому. Врачи спешат уйти на заслуженный отдых или сменить профессию.

Причина в колоссальных нагрузках и недовольстве системой здравоохранения. Медики отмечают: дежурства становятся бесконечными, а поток пациентов не прекращается. Из-за нехватки кадров пришлось приостановить работу службы неотложной помощи. Решения проблемы власти страны не видят.

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