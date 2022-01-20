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Во Франции медики массово увольняются из-за ухудшения условий труда

20.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции медики массово увольняются из-за ухудшения условий труда

Во Франции помогать пациентам скоро будет некому. Врачи спешат уйти на заслуженный отдых или сменить профессию.

Причина в колоссальных нагрузках и недовольстве системой здравоохранения. Медики отмечают: дежурства становятся бесконечными, а поток пациентов не прекращается. Из-за нехватки кадров пришлось приостановить работу службы неотложной помощи. Решения проблемы власти страны не видят.

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Во Франции помогать пациентам скоро будет некому. Врачи спешат уйти на заслуженный отдых или сменить профессию. Причина в колоссальных нагрузках и недовольстве...
 
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