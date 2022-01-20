Беларусь приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков растет

Источник материала: ОНТ

В новостях пандемии также значится Казахстан. Там уже несколько дней фиксируют рекордные показатели заболеваемости. В нашей стране накануне были зарегистрированы 1387 пациентов. Среди заболевших всё больше детей и подростов.

Для всех категорий граждан доступна вакцинация. Сделать прививку можно не только в медучреждениях. Работают выездные бригады, врач может приехать и на дом.

Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й Центральной районной клинической поликлиники г. Минска: «Наиболее быстрый способ взять вирус под контроль – это вакцинация. Вакцинация проводится с целью формирования коллективного иммунитета, предупреждения заболеваний. Для коллективного иммунитета привить надо 60% населения. В нашем учреждении здравоохранения привито около 57%».

Гомельская область первой смогла достичь коллективного иммунитета, к этому стремятся и другие регионы. Полный курс прошли более 4 млн белорусов – это 44%. Набирает обороты вакцинация подростков с 12-ти до 17-ти лет. Возможностью получить защиту от COVID-19 воспользовались уже 2,5 тысячи иностранцев. Напомним, в июле прошлого года Президент подписал указ о безвизовом въезде для вакцинации. К подъёму заболеваемости врачи и медучреждения готовы, но советуют и меры профилактики.

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