﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков растет

20.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков растет

В новостях пандемии также значится Казахстан. Там уже несколько дней фиксируют рекордные показатели заболеваемости. В нашей стране накануне были зарегистрированы 1387 пациентов. Среди заболевших всё больше детей и подростов.

Для всех категорий граждан доступна вакцинация. Сделать прививку можно не только в медучреждениях. Работают выездные бригады, врач может приехать и на дом.

Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й Центральной районной клинической поликлиники г. Минска«Наиболее быстрый способ взять вирус под контроль – это вакцинация. Вакцинация проводится с целью формирования коллективного иммунитета, предупреждения заболеваний. Для коллективного иммунитета привить надо 60% населения. В нашем учреждении здравоохранения привито около 57%».

Гомельская область первой смогла достичь коллективного иммунитета, к этому стремятся и другие регионы. Полный курс прошли более 4 млн белорусов – это 44%. Набирает обороты вакцинация подростков с 12-ти до 17-ти лет. Возможностью получить защиту от COVID-19 воспользовались уже 2,5 тысячи иностранцев. Напомним, в июле прошлого года Президент подписал указ о безвизовом въезде для вакцинации. К подъёму заболеваемости врачи и медучреждения готовы, но советуют и меры профилактики.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новостях пандемии также значится Казахстан. Там уже несколько дней фиксируют рекордные показатели заболеваемости. В нашей стране накануне были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два человека погибли при пожаре в Дятловском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by