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Беларусь приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков растет
Источник материала: ОНТ
В новостях пандемии также значится Казахстан. Там уже несколько дней фиксируют рекордные показатели заболеваемости. В нашей стране накануне были зарегистрированы 1387 пациентов. Среди заболевших всё больше детей и подростов.
Для всех категорий граждан доступна вакцинация. Сделать прививку можно не только в медучреждениях. Работают выездные бригады, врач может приехать и на дом.
Гомельская область первой смогла достичь коллективного иммунитета, к этому стремятся и другие регионы. Полный курс прошли более 4 млн белорусов – это 44%. Набирает обороты вакцинация подростков с 12-ти до 17-ти лет. Возможностью получить защиту от COVID-19 воспользовались уже 2,5 тысячи иностранцев. Напомним, в июле прошлого года Президент подписал указ о безвизовом въезде для вакцинации. К подъёму заболеваемости врачи и медучреждения готовы, но советуют и меры профилактики.
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Беларусь приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков растет
В новостях пандемии также значится Казахстан. Там уже несколько дней фиксируют рекордные показатели заболеваемости. В нашей стране накануне были...
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