Умные часы: как средство связи превращается в инструмент родительского контроля и так ли они полезны для ребенка?

Источник материала: ОНТ

Смартфонами, планшетами и умными часами сегодня умеют пользоваться даже малыши. В России продажи смарт-часов опередили показатели покупки фитнес-браслетов. Но так ли полезен модный гаджет для детей?

Сегодня каждый шаг ребенка можно отследить онлайн, если на нем надеты умные часы. С их помощью родители могут проконтролировать местонахождение и передвижение детей. Зайдя в специальное приложение, они видят, в какой точке на карте находится их чадо. Также умные часы позволяют принимать и совершать звонки, получать и отправлять сообщения.

Юлия Денищик: «Изначально ребенку покупали часы, потому что она ходила на тренировки, которые длились по 2-2,5 часа и когда они закончатся никто не знал, поэтому я надевала ей на руку часы, а сама шла гулять по парку или по своим делам. Когда тренировка подходила к концу, она мне звонила, и я ее забирала».

В использовании умных часов есть определенные плюсы. Их не нужно снимать, убирать из рук, прятать в рюкзак, класть в карман или оставлять на столе. Поэтому потерять их не так просто, как смартфон. Да и родителям проще дозвониться до ребенка – вероятность того, что он не услышит звук вызова, крайне мала.

Юлия Денищик: «В этих часах есть удобная функция – кнопка SOS, с ее помощью можно экстренно вызвать кого-то из родителей, чтобы мы могли ее забрать в случае чего. Мы, конечно, такой кнопкой еще не пользовались, но мне так спокойнее и безопаснее».

И если одни родители и их дети активно используют смарт-часы. То для других их покупка оказывается не столь полезной. Как, например, произошло у телеведущего Дмитрия Терехова.

Дмитрий Терехов, телеведущий: «Дочка их не носила, потому что мы с супругой начали одновременно их регистрировать, поэтому произошел казус, и пришлось звонить в службу поддержки, ждать несколько дней, чтобы их разблокировали и снова зарегистрировали. Это при том, что на лето ребенок ездит к бабушке в другой город, часто гуляет одна во дворе, поэтому хотели ее как-то контролировать. Но мы их не зарегистрировали, и дочка провела лето успешно без них».

Да, приобретя ребенку умные часы родители чувствуют себя спокойнее, ведь гаджет позволяет узнать, где и что делает их чадо. С другой стороны – важно понять, по каким причинам вы хотите, чтобы ребенок всегда находился под контролем. Психологи отмечают, что это может проявление созависимого поведения.

Елена Сивец, психолог, гештальт-терапевт: «Примерами также созависимого поведения в данном случае может быть желание постоянного контроля мыслей, чувств, поведения другого человека и разумеется контроль здесь иллюзорный, вы не сможете это сделать, проконтролировать все до конца. Часто за желанием этого контроля стоит собственная тревога и вместо того, чтобы разбираться с ней, родитель может навешивать ребенка гаджетами, вместо того, чтобы разбираться, что именно его тревожит».

Кстати, в умных часах, как правило, есть записная книжка с ограниченным количеством контактов. Звонить можно только по тем номерам, которые в нее внесены. Поэтому родители могут не беспокоиться, что ребенку придется общаться с посторонними.

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