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Умные часы: как средство связи превращается в инструмент родительского контроля и так ли они полезны для ребенка?
Источник материала: ОНТ
Смартфонами, планшетами и умными часами сегодня умеют пользоваться даже малыши. В России продажи смарт-часов опередили показатели покупки фитнес-браслетов. Но так ли полезен модный гаджет для детей?
Сегодня каждый шаг ребенка можно отследить онлайн, если на нем надеты умные часы. С их помощью родители могут проконтролировать местонахождение и передвижение детей. Зайдя в специальное приложение, они видят, в какой точке на карте находится их чадо. Также умные часы позволяют принимать и совершать звонки, получать и отправлять сообщения.
В использовании умных часов есть определенные плюсы. Их не нужно снимать, убирать из рук, прятать в рюкзак, класть в карман или оставлять на столе. Поэтому потерять их не так просто, как смартфон. Да и родителям проще дозвониться до ребенка – вероятность того, что он не услышит звук вызова, крайне мала.
И если одни родители и их дети активно используют смарт-часы. То для других их покупка оказывается не столь полезной. Как, например, произошло у телеведущего Дмитрия Терехова.
Да, приобретя ребенку умные часы родители чувствуют себя спокойнее, ведь гаджет позволяет узнать, где и что делает их чадо. С другой стороны – важно понять, по каким причинам вы хотите, чтобы ребенок всегда находился под контролем. Психологи отмечают, что это может проявление созависимого поведения.
Кстати, в умных часах, как правило, есть записная книжка с ограниченным количеством контактов. Звонить можно только по тем номерам, которые в нее внесены. Поэтому родители могут не беспокоиться, что ребенку придется общаться с посторонними.
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Умные часы: как средство связи превращается в инструмент родительского контроля и так ли они полезны для ребенка?
Смартфонами, планшетами и умными часами сегодня умеют пользоваться даже малыши. В России продажи смарт-часов опередили показатели покупки фитнес-браслетов. Но так...
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