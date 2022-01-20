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На реке Сож под лед провалился лось. Спасатели из МЧС ему помогли
Источник материала: ОНТ
Спасатели Ветковского района помогли лосю выбраться из воды на реке Сож,
Инцидент произошел днем 19 января. Очевидец заметил, как лось в районе п. Однополье провалился под лед и не может выбраться.
Спасатели прибыли на место и с помощью бензопилы для льда, спасательной доски и хозяйственных рукавов помогли животному выбраться на берег. В помощи ветеринара «пострадавший» не нуждался.
Фото: МЧС
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Спасатели Ветковского района помогли лосю выбраться из воды на реке Сож, сообщили на сайте МЧС. Инцидент произошел днем 19 января. Очевидец заметил, как лось в...
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