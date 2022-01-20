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На реке Сож под лед провалился лось. Спасатели из МЧС ему помогли

20.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На реке Сож под лед провалился лось. Спасатели из МЧС ему помогли

Спасатели Ветковского района помогли лосю выбраться из воды на реке Сож, сообщили на сайте МЧС.

Инцидент произошел днем 19 января. Очевидец заметил, как лось в районе п. Однополье провалился под лед и не может выбраться.

Спасатели прибыли на место и с помощью бензопилы для льда, спасательной доски и хозяйственных рукавов помогли животному выбраться на берег. В помощи ветеринара «пострадавший» не нуждался. 

Фото: МЧС

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Спасатели Ветковского района помогли лосю выбраться из воды на реке Сож, сообщили на сайте МЧС. Инцидент произошел днем 19 января. Очевидец заметил, как лось в...
 
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