На реке Сож под лед провалился лось. Спасатели из МЧС ему помогли

Источник материала: ОНТ

Спасатели Ветковского района помогли лосю выбраться из воды на реке Сож, сообщили на сайте МЧС.

Инцидент произошел днем 19 января. Очевидец заметил, как лось в районе п. Однополье провалился под лед и не может выбраться.

Спасатели прибыли на место и с помощью бензопилы для льда, спасательной доски и хозяйственных рукавов помогли животному выбраться на берег. В помощи ветеринара «пострадавший» не нуждался.

Фото: МЧС

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