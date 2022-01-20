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В феврале в Нур-Султане пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета
Источник материала: ОНТ
Казахстан, несмотря на беспорядки, не выпадает из работы международных организаций. Столица страны, Нур-Султан, готова принять заседание Евразийского межправительственного совета в феврале.
Крупный международный форум пройдёт в очном формате. Сейчас формируется повестка заседания премьер-министров. Подобные события проходят раз в два года и затрагивают вопросы поиска совместных решений для укрепления экономического взаимодействия.
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Казахстан, несмотря на беспорядки, не выпадает из работы международных организаций. Столица страны, Нур-Султан, готова принять заседание Евразийского...
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