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В феврале в Нур-Султане пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета

20.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В феврале в Нур-Султане пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета

Казахстан, несмотря на беспорядки, не выпадает из работы международных организаций. Столица страны, Нур-Султан, готова принять заседание Евразийского межправительственного совета в феврале.

Крупный международный форум пройдёт в очном формате. Сейчас формируется повестка заседания премьер-министров. Подобные события проходят раз в два года и затрагивают вопросы поиска совместных решений для укрепления экономического взаимодействия.

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Казахстан, несмотря на беспорядки, не выпадает из работы международных организаций. Столица страны, Нур-Султан, готова принять заседание Евразийского...
 
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