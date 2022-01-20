Новые попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане провалились

Источник материала: ОНТ

Следим за событиями в Казахстане. Чрезвычайное положение отменено. В нескольких регионах ещё продолжается антитеррористическая операция. Полиция проверяет документы, досматривает транспорт и изымает оружие. Власти заявляют: в беспорядках принимали участие не только граждане страны, но и иностранные боевики.

А новые попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане не находят поддержки. Накануне жителей крупных городов через соцсети и мессенджеры призывали выходить на митинги. Но дальше интернета протестные настроения не распространились – день прошёл спокойно. Продолжаются и кадровые перестановки, назначен новый министр обороны. Ситуацию в Казахстане и опыт привлечения миротворческих сил ОДКБ ещё предстоит детально проанализировать на случай повторения подобных сценариев.

Подписывайтесь на нас в Telegram