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МЧС предупреждает об усилении ветра 20 января. Будьте осторожны!

20.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МЧС предупреждает об усилении ветра 20 января. Будьте осторожны!

МЧС Беларуси предупреждает белорусов об опасной ситуации на улице из-за погоды.

На большей части страны усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. 

Также стоит быть внимательнее пешеходам и водителям – на дорогах гололедица.

Фото: БЕЛТА

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МЧС Беларуси предупреждает белорусов об опасной ситуации на улице из-за погоды. На большей части страны усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.  Также стоит...
 
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