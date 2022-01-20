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МЧС предупреждает об усилении ветра 20 января. Будьте осторожны!
Источник материала: ОНТ
МЧС Беларуси
На большей части страны усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Также стоит быть внимательнее пешеходам и водителям – на дорогах гололедица.
Фото: БЕЛТА
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МЧС Беларуси предупреждает белорусов об опасной ситуации на улице из-за погоды. На большей части страны усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Также стоит...
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