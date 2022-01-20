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В Солигорском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 4.49 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в агрогородке Долгое Солигорского района Минской области по ул.Школьной, 4. На пожаре обнаружен погибший мужчина", - рассказали в пресс-службе.
Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"Сегодня в 4.49 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в агрогородке Долгое Солигорского района Минской...
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