Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 4.49 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в агрогородке Долгое Солигорского района Минской области по ул.Школьной, 4. На пожаре обнаружен погибший мужчина", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-