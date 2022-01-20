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Игры малыша с зажигалкой привели к серьезному пожару в квартире в Могилеве

20.01.2022 09:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детская шалость с зажигалкой стала причиной пожара в одной из квартир по улице Крупской в Могилеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет Беларуси, передает БЕЛТА.

"Утром 18 января поступило сообщение о возгорании квартиры по улице Крупской в Могилеве. Прибывшие спасатели ликвидировали очаг возгорания, сгорела деревянная мебель. На момент пожара дома находилась 29-летняя женщина вместе с 3-летним сыном. Из квартиры они выбрались самостоятельно, в настоящее время находятся в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Установлено, что мальчик нашел в шкафу зажигалку в виде пистолета. В какой-то момент игра с опасной игрушкой привела к возгоранию мебели. Испугавшись, малыш стал звать маму, которая находилась в другой комнате.

Следователем с привлечением сотрудников МЧС и специалиста УГКСЭ по Могилевской области был проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, назначен ряд экспертных исследований. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставляйте маленьких детей без присмотра, не допускайте шалости детей с огнем, не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы и не используйте самодельные электроприборы.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"На момент пожара дома находилась 29-летняя женщина вместе с 3-летним сыном. Из квартиры они выбрались самостоятельно, в настоящее время находятся в больнице под...
 
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