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В Полоцком районе сгорел дом: в огне погиб хозяин
Источник материала: БелТА
20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома в деревне Голяково поступило 19 января в 15.14. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем. "В это время внутри жилища находился его хозяин 1965 года рождения. В ходе тушения пожара под обрушившимися конструкциями дома спасатели обнаружили труп мужчины", - рассказали в управлении. Пожар ликвидирован, но дом полностью сгорел.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
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