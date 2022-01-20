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В Минске мужчина украл у ветерана награды

20.01.2022 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина украл у ветерана награды. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В декабре 2021 года в правоохранительные органы обратился 84-летний ветеран Вооруженных Сил СССР и сообщил о том, что из его квартиры похищены медали и государственные награды. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний минчанин, у которого при личном обыске обнаружено и изъято похищенное. Установлено, что в ноябре прошлого года он был в гостях у сына потерпевшего, увидев награды на кителе, решил их снять и в последующем продать", - рассказали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
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