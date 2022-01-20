2021 год признали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений

Источник материала: ОНТ

Прошлый год был один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура на градус выше, чем в прошлом столетии.

Учёные отмечают: 2021-й год принёс многочисленные аномальные природные явления. Это и рекордная жара, и смертоносные наводнения. Такая тенденция сохранится. Из-за высокого содержания парниковых газов в атмосфере глобальное потепление продолжится.

Подписывайтесь на нас в Telegram