﻿ 2021 год признали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2021 год признали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

2021 год признали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений

Прошлый год был один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура на градус выше, чем в прошлом столетии.

Учёные отмечают: 2021-й год принёс многочисленные аномальные природные явления. Это и рекордная жара, и смертоносные наводнения. Такая тенденция сохранится. Из-за высокого содержания парниковых газов в атмосфере глобальное потепление продолжится.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлый год был один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура на градус выше, чем в прошлом столетии. Учёные отмечают: 2021-й...
 
Новости дня
Новости разные
 
Головная боль ретейлеров: что делать, если товар из магазина попал в реестр опасной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by