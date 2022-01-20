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2021 год признали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений
Источник материала: ОНТ
Прошлый год был один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура на градус выше, чем в прошлом столетии.
Учёные отмечают: 2021-й год принёс многочисленные аномальные природные явления. Это и рекордная жара, и смертоносные наводнения. Такая тенденция сохранится. Из-за высокого содержания парниковых газов в атмосфере глобальное потепление продолжится.
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Прошлый год был один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя глобальная температура на градус выше, чем в прошлом столетии. Учёные отмечают: 2021-й...
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