Лукашенко принял делегацию из российской Тывы

Источник материала: ОНТ

Увеличить товарооборот и определить новые направления сотрудничества. Беларусь посещает правительственная делегация из Республики Тыва.

Официальный визит начался с возложения цветов к нашей общей святыни – монументу Победы. Впереди у гостей из Сибирского Федерального Округа России насыщенная программа. В том числе, переговоры с Александром Лукашенко. Торгово-экономические отношения между Беларусью и Тывой динамично развиваются, как и в целом с Сибирским Федеральным округом. Товарооборот с ним вплотную приблизился к миллиарду долларов. Основа нашего экспорта в этот регион – сельхозтехника и карьерные самосвалы.

Беларусь и Тыва видят возможности для углубления сотрудничества. Среди проектов, которые собираются обсудить – создание совместных предприятий по производству строительных материалов, текстиля, добыче угля, обслуживанию техники, переработке древесины.

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