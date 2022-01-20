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Лукашенко принял делегацию из российской Тывы

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко принял делегацию из российской Тывы

Увеличить товарооборот и определить новые направления сотрудничества. Беларусь посещает правительственная делегация из Республики Тыва.

Официальный визит начался с возложения цветов к нашей общей святыни – монументу Победы. Впереди у гостей из Сибирского Федерального Округа России насыщенная программа. В том числе, переговоры с Александром Лукашенко. Торгово-экономические отношения между Беларусью и Тывой динамично развиваются, как и в целом с Сибирским Федеральным округом. Товарооборот с ним вплотную приблизился к миллиарду долларов. Основа нашего экспорта в этот регион – сельхозтехника и карьерные самосвалы. 

Беларусь и Тыва видят возможности для углубления сотрудничества. Среди проектов, которые собираются обсудить – создание совместных предприятий по производству строительных материалов, текстиля, добыче угля, обслуживанию техники, переработке древесины.  

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Увеличить товарооборот и определить новые направления сотрудничества. Беларусь посещает правительственная делегация из Республики Тыва. Официальный визит...
 
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