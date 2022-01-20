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Кто придумал первый мобильный телефон и что делать, чтобы виртуальный мир смартфона не поглотил нас окончательно?
Источник материала: ОНТ
«Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен», – так говорил американский производственный инженер Жак Фреско.
Действительно, сейчас трудно найти человека, у которого в доме нет смартфона, умных часов или робота-пылесоса. Все эти чуда-техники создавались и совершенствовались годами для нашего комфорта. И если старшее поколение к таким разработкам относятся с осторожностью, то современное всеми руками за.
Если говорить о мобильном телефоне, то идея создать это устройство, появилась еще в начале XX столетия. После чего последовали эксперименты и поиски ее реализации.
Конечно, при таком весе устройство сложно было назвать мобильным, ведь пользователь испытывал массу неудобств. Но спустя годы усовершенствований миру представили новую вариацию аппарата.
В Минске массовое использование сотовых началось не сразу: долгое время они оставались уделом обеспеченных людей. Ведь в то время минута разговора стоила один доллар и больше. И не каждый мог себе позволить такое удовольствие.
Сейчас на рынке информационных технологий появляются все более совершенные модели средств связи, которые могут похвастаться качественной встроенной камерой, голосовым помощником, сканером отпечатков пальцев и не только. А всеми этими разработками молодых людей обучают не только во всем мире, но и у нас в стране.
Трудно представить, какие открытия ждут нас через 10–15 лет. Но, по словам аналитиков, в мир ворвутся смартфоны-трансформеры, камеры под дисплеем, беспилотные автомобили и многое другое.
В XXI веке мобильный телефон – ключ ко всему. Это возможность общаться с друзьями за рубежом, запечатлевать значимые события, передвигаться по незнакомому городу с помощью навигатора. Но чтобы виртуальный мир не поглотил нас, важно устраивать дни цифрового детокса.
Они помогут очистить голову от не нужной информации, возобновят силы и подарят новые идеи для разработок будущего.
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Кто придумал первый мобильный телефон и что делать, чтобы виртуальный мир смартфона не поглотил нас окончательно?
«Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен», –...
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