Кто придумал первый мобильный телефон и что делать, чтобы виртуальный мир смартфона не поглотил нас окончательно?

Источник материала: ОНТ

«Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен», – так говорил американский производственный инженер Жак Фреско.

Действительно, сейчас трудно найти человека, у которого в доме нет смартфона, умных часов или робота-пылесоса. Все эти чуда-техники создавались и совершенствовались годами для нашего комфорта. И если старшее поколение к таким разработкам относятся с осторожностью, то современное всеми руками за.

Если говорить о мобильном телефоне, то идея создать это устройство, появилась еще в начале XX столетия. После чего последовали эксперименты и поиски ее реализации.

Владимир Фираго, доцент кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: «И в 1976 году в Чикаго была запущена первая система беспроводной связи на две тысячи абонентов. Но она была исключительно аналоговая. И вес аппарата составлял около двух килограмм».

Конечно, при таком весе устройство сложно было назвать мобильным, ведь пользователь испытывал массу неудобств. Но спустя годы усовершенствований миру представили новую вариацию аппарата.

Владимир Фираго, доцент кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: «Поэтому после опытной эксплуатации были пиложены большие усилия. И к 90-м годам появился второй стандарт – 2G, который уже основывался на цифровых технологиях передачи данных. Они превратились в небольшое кнопочное изделие. Если вспомнить фильмы того времени, там можно было увидеть небольшой телефон, в котором торчал хвостик антенны».

В Минске массовое использование сотовых началось не сразу: долгое время они оставались уделом обеспеченных людей. Ведь в то время минута разговора стоила один доллар и больше. И не каждый мог себе позволить такое удовольствие.

Владимир Фираго, доцент кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: «Потом развитие пошло в другую сторону. Отказались от кнопок, перешли к тачскрину. Это экран, с которым вы можете взаимодействовать, нажимая на определенную точку».

Сейчас на рынке информационных технологий появляются все более совершенные модели средств связи, которые могут похвастаться качественной встроенной камерой, голосовым помощником, сканером отпечатков пальцев и не только. А всеми этими разработками молодых людей обучают не только во всем мире, но и у нас в стране.

Трудно представить, какие открытия ждут нас через 10–15 лет. Но, по словам аналитиков, в мир ворвутся смартфоны-трансформеры, камеры под дисплеем, беспилотные автомобили и многое другое.

Валерий Козёл, Белорусской республиканской федерации электронного спорта и спортивно-прикладных технологий: «Это будущее. Оно безгранично. И здесь мы уже должны объединить все наши усилия: от маленького до большого. Самое главное – слышать и маленького, и большого. Потому что дети в это дело проникают, стараются и забывают обо всем. Они не ходят на улицу. Мы в детстве играли в хоккей, в футбол, лыжи, коньки. А сейчас вот он хоккей, футбол – включил смартфон, и ребенок готов там сутками сидеть. Но, это уже признано определенным элементом болезни. Поэтому все должно быть разумно. А перспективы безграничны».

В XXI веке мобильный телефон – ключ ко всему. Это возможность общаться с друзьями за рубежом, запечатлевать значимые события, передвигаться по незнакомому городу с помощью навигатора. Но чтобы виртуальный мир не поглотил нас, важно устраивать дни цифрового детокса.

Они помогут очистить голову от не нужной информации, возобновят силы и подарят новые идеи для разработок будущего.

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