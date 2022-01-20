Наводнения и оползни обрушились на Мадагаскар: 10 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Проливные дожди на Мадагаскаре спровоцировали наводнения и оползни. Сообщается о десяти погибших.

Более 500 жителей остались без крыши над головой. Из-за сильных ливней разрушены дома, размыты дороги, затоплены сельхозугодья. Синоптики прогнозируют усиление непогоды. Сейчас на острове сезон дождей.

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