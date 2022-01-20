В правительстве оценили ход строительства Национального детского технопарка

Источник материала: ОНТ

Сочетание классических школьных традиций и современных образовательных технологий. В правительстве оценили выполнение плана по строительству Национального детского технопарка.

Широкая инфраструктура с учебно-лабораторным корпусом, школой и общежитием. Школу на 750 мест открыли в сентябре, а с начала года в ней учатся первые 40 ребят из детского технопарка. Пока он работает как центр дополнительного образования на базе трех университетов. Ещё два объекта на стадии строительства. В учебном корпусе создадут 15 лабораторий и мастерскую. Работы по возведению в разгаре: устанавливается монолитный каркас, завершается кладка стен, сантехнические и электромонтажные работ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Сегодня мы увидели и послушали доклады о том, что эти работы ведутся опережающими темпами и мы надеемся, что те запланированные сроки, которые есть в текущем году мы все завершим и сдадим учебно-лабораторный корпус».

Кипит работа и на соседней площадке. Котлован под здание будущего общежития на 300 мест уже залили. Это будет комплекс из жилой части и досугового центра со столовой, буфетом, спортивным и тренажерным залами, раздевалками, актовым залом и библиотекой.

Национальный детский технопарк – это инвестиции в будущее. Уникальный проект поддержит талантливую молодежь. Сдача комплекса запланирована на 2023-й год.

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