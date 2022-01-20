В столице Казахстана обнаружены тайные захоронения участников массовых беспорядков

Источник материала: ОНТ

Полицейские обнаружили в Алматы места захоронений предположительных участников беспорядков, передает РИА «Новости».

По данным департамента полиции города, ранее на городской морг было совершено не менее семи нападений, в результате которых неизвестные похитили 41 тело. Возможно, в обнаруженных захоронениях находятся именно они.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», – сообщила официальный представитель полицейского департамента Салтанат Азирбек.

Фото: depositphotos.com

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