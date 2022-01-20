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Молдова может остаться без газа из-за долгов перед «Газпромом»

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молдова может остаться без газа из-за долгов перед «Газпромом»

На грани кризиса оказалась Молдова, страна вот-вот останется без газа. «Газпром» уведомил, что остановит поставки в случае неоплаты до 20 января. Пока «Молдовагаз» безуспешно пытается найти 25 миллионов долларов. 

Банки отказались предоставить предприятию кредит, видимо, понимая, что он не будет погашен. Молдова рассчитывает получить отсрочку и идёт на крайние меры. Правительство просит парламент ввести чрезвычайное положение из-за газового кризиса. Так уплаченный потребителями НДС планируют не перечислять в бюджет, а направить на уплату долга. Сегодня молдавский парламент соберётся для поиска решений.

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На грани кризиса оказалась Молдова, страна вот-вот останется без газа. «Газпром» уведомил, что остановит поставки в случае неоплаты до 20 января. Пока «Молдовагаз»...
 
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