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В Могилеве ребенок поиграл с зажигалкой – семья осталась без жилья
Источник материала: ОНТМогилеве ребенок поиграл с зажигалкой – семья осталась без жилья" class="one-news__figure-img">
В Могилеве на улице Крупской 18 января произошел пожар: ребенок нашел зажигалку и случайно поджег мебель,
Трехлетний ребенок нашел в шкафу зажигалку в виде пистолета. Пока мама была в другой комнате, малыш стал баловаться с опасной игрушкой. Загорелась мебель, мальчик испугался и стал звать маму. Из горящей квартиры женщина с малышом выбрались еще до приезда спасателей. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.
Следователями и милицией проводится проверка происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случая.
Фото: СК
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В Могилеве на улице Крупской 18 января произошел пожар: ребенок нашел зажигалку и случайно поджег мебель, передает СК. Трехлетний ребенок нашел в шкафу зажигалку в...
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