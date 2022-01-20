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В Могилеве ребенок поиграл с зажигалкой – семья осталась без жилья

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве ребенок поиграл с зажигалкой – семья осталась без жильяМогилеве ребенок поиграл с зажигалкой – семья осталась без жилья" class="one-news__figure-img">

В Могилеве на улице Крупской 18 января произошел пожар: ребенок нашел зажигалку и случайно поджег мебель, передает СК.

Трехлетний ребенок нашел в шкафу зажигалку в виде пистолета. Пока мама была в другой комнате, малыш стал баловаться с опасной игрушкой. Загорелась мебель, мальчик испугался и стал звать маму. Из горящей квартиры женщина с малышом выбрались еще до приезда спасателей. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

Следователями и милицией проводится проверка происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случая.

Фото: СК

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве на улице Крупской 18 января произошел пожар: ребенок нашел зажигалку и случайно поджег мебель, передает СК. Трехлетний ребенок нашел в шкафу зажигалку в...
 
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