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В Украине из-за высоких цен на газ хлебозаводы останавливают работу
Источник материала: ОНТ
Украинские политики снабжают своих граждан зрелищными инфоповодами. В то время как насущным остаётся вопрос хлеба, ситуация в пищевой промышленности близка к критической.
Из-за высоких цен на газ ассоциация производителей хлеба заявляет об обнищании. Многие предприятия на грани остановки. Чтобы отрасль осталась жизнеспособной, цены на хлеб придётся повысить на 30%.
Правительство Украины занялось решением проблемы в свойственной манере: ввело госрегулирование цен. При этом, как выживать отрасли, не уточняют. В аналогичном положении оказались и стеклозаводы – предприятия закрываются.
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Украинские политики снабжают своих граждан зрелищными инфоповодами. В то время как насущным остаётся вопрос хлеба, ситуация в пищевой промышленности близка к...
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