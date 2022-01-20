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В Украине из-за высоких цен на газ хлебозаводы останавливают работу

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине из-за высоких цен на газ хлебозаводы останавливают работу

Украинские политики снабжают своих граждан зрелищными инфоповодами. В то время как насущным остаётся вопрос хлеба, ситуация в пищевой промышленности близка к критической.

Из-за высоких цен на газ ассоциация производителей хлеба заявляет об обнищании. Многие предприятия на грани остановки. Чтобы отрасль осталась жизнеспособной, цены на хлеб придётся повысить на 30%.

Правительство Украины занялось решением проблемы в свойственной манере: ввело госрегулирование цен. При этом, как выживать отрасли, не уточняют. В аналогичном положении оказались и стеклозаводы – предприятия закрываются.

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Украинские политики снабжают своих граждан зрелищными инфоповодами. В то время как насущным остаётся вопрос хлеба, ситуация в пищевой промышленности близка к...
 
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