В Украине из-за высоких цен на газ хлебозаводы останавливают работу

Источник материала: ОНТ

Украинские политики снабжают своих граждан зрелищными инфоповодами. В то время как насущным остаётся вопрос хлеба, ситуация в пищевой промышленности близка к критической.

Из-за высоких цен на газ ассоциация производителей хлеба заявляет об обнищании. Многие предприятия на грани остановки. Чтобы отрасль осталась жизнеспособной, цены на хлеб придётся повысить на 30%.

Правительство Украины занялось решением проблемы в свойственной манере: ввело госрегулирование цен. При этом, как выживать отрасли, не уточняют. В аналогичном положении оказались и стеклозаводы – предприятия закрываются.

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