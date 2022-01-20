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От затылочной невралгии до депрессии: к каким последствиям для здоровья может привести злоупотребление смартфоном?

20.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От затылочной невралгии до депрессии: к каким последствиям для здоровья может привести злоупотребление смартфоном?

Врачи и психологи не устают предупреждать взрослых и детей о возможных проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за чрезмерного увлечения гаджетами.

«У меня настоящая травма от смартфона, мой палец искривился и не хочет возвращаться на место», – пользователи не на шутку встревожены побочным эффектом от долгого нахождения в смартфонах. 

Исследования показали, что это может привести к гипермобильности мелких суставов, растяжению связок. В местах сгиба организм наращивает дополнительные костные ткани, которые ухудшают внешний вид, увеличивают и деформируют пальцы.

Вы обращали внимание, в каком положении находитесь, когда сидите в смартфонах? За осанкой, к сожалению, никто не следит. Из-за нахождения в искривленном положении подвергаются давлению позвоночные диски. И, кстати, набор текстового сообщения в такой позе может добавить до 22 килограммов давления на позвоночник человека.

Корпус мобильного телефона – это рассадник бактерий. Этот факт подтвердили ученые Университета Аризоны. Во время звонка мы регулярно прислоняем телефон к лицу, и рискуем получить инфекции. Рекомендуют протирать телефон как можно чаще или держать его в закрытом чехле.

Затылочная невралгия — еще один неприятный побочный эффект постоянного использования мобильного телефона. Это состояние возникают при поражении большого затылочного нерва. Человек начинает испытывать неприятные симптомы – сильную головную боль или мигрень. 

Часто использование смартфона может вызвать депрессию. Такое состояние связано с постоянным ожиданием: сообщения от друга, реакции на новое фото или ответного комментария. Доказано, что для достижения стресса человеку достаточно 68 минут, проведенных в сети.

 

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Врачи и психологи не устают предупреждать взрослых и детей о возможных проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за чрезмерного увлечения гаджетами. «У...
 
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