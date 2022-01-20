Головная боль ретейлеров: что делать, если товар из магазина попал в реестр опасной продукции

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси практически ежедневно обновляется реестр опасной продукции . В него попадают популярные у населения товары: от стиральных порошков до печенья. В законодательстве нет четкого определения, в течение какого срока необходимо убрать «опасные» изделия с прилавков, но ритейлерам от этого не легче: хочется избежать не только возможных штрафов, но и потерь, связанных с нереализованной продукцией.

«Про бизнес» узнал у юриста юридической компании REVERA Анастасии Рудкевич, как действовать представителям торговли, чтобы минимизировать потенциальные потери.

Анастасия Рудкевич

Юрист юридической компании REVERA

Решение о включении товара в реестр опасной продукции могут принимать компетентные органы: Госстандарт, Минздрав, Минсельхозпрод, МАРТ, МЧС, а также входящие в их состав контролирующие (надзорные) органы, наделенные соответствующими полномочиями.

— Под опасной понимается продукция, классифицируемая по одному или нескольким следующим признакам:

не отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды

которой изготовитель (продавец) умышленно придал внешний вид и (или) отдельные свойства определенного вида продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.

Продукция может быть признана опасной по результатам лабораторных исследований (испытаний) в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях), а также на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра.



Фото: pexels.com

Как быстро товар, признанный опасным, необходимо убрать с полок?

Согласно п. 5 ст. 12 Закона о защите прав потребителей продавец обязан незамедлительно со дня получения информации о том, что товар (в т. ч. опасный товар) может нанести вред потребителям, приостановить реализацию такого товара. Днем получения такой информации может быть день получения предписания, вынесенного компетентными органами, либо день, когда продавец обнаружил, что реализуемый им товар включен в перечень опасной продукции.

Срок, в течение которого продавцу необходимо убрать «опасный» товар с прилавков, законодательством четко не определен. Однако если буквально толковать законодательство о защите прав потребителей, прекратить реализацию товара (в т.ч. убрать товар с прилавков) необходимо в день вынесения предписания компетентными органами (либо в иной срок, указанный в предписании)/день обнаружения товара в реестре опасной продукции.

Можно ли этот товар хранить на складе?

Порядок обращения с товаром, включенным в реестр опасной продукции, предусмотрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2021 № 43 «О порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции».

При получении предписания продавец/поставщик должен определить возможность приведения товара в соответствие с требованиями технических регламентов ЕАЭС в срок не более 10 рабочих дней с даты получения предписания. Если есть возможность привести товары в соответствие с требованиями техрегламентов, то реализовать ее необходимо в срок, который не превышает 2 месяца. Результат приведения товара в соответствие необходимо подтвердить в аккредитованных органах и испытательных центрах (лабораториях) Республики Беларусь, после чего ввоз товара в РБ для реализации может быть возобновлен.



Фото: pexels.com

Другими словами, для производителей и импортеров, допустивших нарушения, предусмотрена возможность вернуться на белорусский рынок, если выявленные в ходе надзора несоответствия будут устранены в результате корректирующих мероприятий и Госстандарту предоставлены соответствующие доказательственные материалы. При положительном их рассмотрении субъекту хозяйствования выдается разрешение на ввоз и (или) обращение продукции на территории Республики Беларусь, о чем делается отметка в реестре.

В случае невозможности приведения опасной продукции в соответствие с требованиями технических регламентов ЕАЭС она подлежит утилизации или возврату поставщику. Способы и условия утилизации изъятой из обращения опасной продукции определяются субъектом хозяйствования в соответствии с законодательством, международными договорами и (или) актами, составляющими право ЕАЭС.

Если субъект торговли получил предписание, то он вправе вернуть такой товар поставщику на «доработку» или утилизацию.

Запрета на хранение такого товара на складе нет. Однако нужно учитывать, что это временные меры, т.к. постоянное хранение такого товара невыгодно и самой торговой организации.

Обязан ли поставщик забрать свою продукцию?

Законодательство о техническом нормировании и стандартизации устанавливает обязанность для белорусских субъектов вывезти товар за пределы Республики Беларусь (вернуть иностранному поставщику) или утилизовать его, если невозможно привести товар в соответствие требованиям технических регламентов.

В силу принципа свободы договора, закрепленного белорусским Гражданским кодексом, в договор с поставщиком можно включить условие о том, что если в течение определенного срока со дня поставки товар будет внесен в реестр опасной продукции, покупатель вправе вернуть такой товар обратно поставщику, а поставщик обязуется принять такой товар и при необходимости осуществить приведение товара в соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Операции по возврату товаров в отдельных случаях рассматриваются в качестве так называемой обратной реализации.

То есть происходит продажа «бывшим покупателем» своему «бывшему поставщику» ранее приобретенных у него товаров, а не возврат товаров. Верная классификация хозяйственной операции имеет значение и для бухгалтерского учета (сторнирование ранее отраженной выручки или отражение факта приобретения «новых» товаров), и для целей налогообложения, прежде всего налога на прибыль и НДС.

К обратной реализации относятся ситуации, когда осуществляется возврат товара надлежащего качества, право собственности на который уже перешло покупателю. Однако в случаях, предусмотренных сторонами в договоре в качестве оснований для возврата качественного товара, хозяйственные операции не будут рассматриваться как обратная реализация, а будут являться для продавца (поставщика) обычным возвратом ранее проданных товаров.

В договор между поставщиком и покупателем можно включить условие о праве покупателя вернуть поставщику товар, внесенный в перечень опасной продукции, а также предусмотреть возможность возврата денежных средств за такой товар. Вопрос состоит в том, смогут ли стороны договориться, т. к. внесение товара в реестр опасной продукции можно рассматривать как предпринимательские риски покупателя.



Фото: pexels.com

Должен ли быть в компании человек, регулярно отслеживающий реестр?

Законодательство не предъявляет требования назначать человека, который будет заниматься мониторингом реестра. Однако для оперативного реагирования (убрать с прилавков «запрещенный» товар) мы рекомендуем следить за реестром. Он обновляется практически ежедневно.

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За реализацию товаров, которые включены в данный реестр, предусмотрена административная ответственность согласно ст. 24.8 КоАП. Для индивидуального предпринимателя — в виде штрафа в размере до 100% от стоимости продукции, а при невозможности ее установления — до 300 базовых величин. Для юридического лица — до 100% от стоимости продукции, а при невозможности ее установления — до 500 базовых величин.

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