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Завершено расследование ДТП в Орше, в котором пострадал 11-летний мальчик

20.01.2022 11:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, утром 9 июля 2021 года 66-летний водитель, управляя GAZ-3309, двигался по улице Могилевской в Орше. Вблизи дома №4 при повороте налево он совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Собран характеризующий материал. Установлено, что к административной ответственности в 2020-2021 годах водитель автобуса не привлекался. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места ДТП. В ходе осмотра видеозаписи и проведения следственного эксперимента установлено, что водитель пренебрег требованиями дорожной разметки и выехал на встречную полосу, то есть водитель изначально выбрал неправильную траекторию движения.

Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ по Витебской области. Автотехнической экспертизой установлено, что обвиняемый двигался со скоростью 23,9 км/ч и располагал технической возможностью применить экстренное торможение и предотвратить наезд на велосипедиста с момента его обнаружения. Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв.

По результатам расследования 66-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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9 июля 2021 года 66-летний водитель, управляя GAZ-3309, двигался по улице Могилевской в Орше. Вблизи дома №4 при повороте налево он совершил наезд на 11-летнего...
 
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