Раскрыты подробности задержания членов преступной группы, которые занимались вещевым кардингом

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев раскрыл подробности задержания членов преступной группы, которые занимались вещевым кардингом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете.

"Данная группа попала в поле зрения несколько лет назад. Группа профессиональная, слаженная, - рассказал Андрей Ковалев. - Своей преступной деятельностью они занимались более 10 лет. Их преступная деятельность доказана".

Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

/Будет дополнено/.-0-