В Минске задержаны закладчики психотропов

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны очередные наркооптовики. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Мужчина и женщина (36 и 38 лет) приехали из Лиды распространять альфа-PVP. В снимаемой ими квартире обнаружено более 500 г особо опасного психотропного вещества", - рассказали в МВД.

Установлено, что криминальный дуэт забрал товар из тайника под Дзержинском. "Уже в столице дилеры зашли в магазин и взвесили сверток, чтобы узнать его точный вес. Расфасовать партию и сделать закладки помешали оперативники. Для мужчины это была первая "вылазка", для его спутницы - третья", - добавили правоохранители.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за кражи.-0-