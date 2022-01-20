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В Минске задержаны закладчики психотропов

20.01.2022 11:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны очередные наркооптовики. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Мужчина и женщина (36 и 38 лет) приехали из Лиды распространять альфа-PVP. В снимаемой ими квартире обнаружено более 500 г особо опасного психотропного вещества", - рассказали в МВД.

Установлено, что криминальный дуэт забрал товар из тайника под Дзержинском. "Уже в столице дилеры зашли в магазин и взвесили сверток, чтобы узнать его точный вес. Расфасовать партию и сделать закладки помешали оперативники. Для мужчины это была первая "вылазка", для его спутницы - третья", - добавили правоохранители.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за кражи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мужчина и женщина (36 и 38 лет) приехали из Лиды распространять альфа-PVP. В снимаемой ими квартире обнаружено более 500 г особо опасного психотропного вещества", -...
 
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