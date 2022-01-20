Обвиняемого в терроризме новополочанина приговорили к 11 годам колонии

Источник материала: БелТА

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Полоцке вынес приговор по уголовному делу об акте терроризма и покушении на умышленное приведение в непригодность ж/д путей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Витебского областного суда.

По версии суда, в октябре 2020 года обвиняемый на одном из железнодорожных перегонов в Полоцком районе закрепил заготовленный им фрагмент металлической проволоки за рельсы. Это должно было замкнуть цепи ж/д пути и вывести из строя систему автоматической блокировки движения. Но мужчине не удалось это сделать по независящим от него причинам.

Кроме того, в ноябре 2020 года обвиняемый на дороге в Полоцком районе разбросал металлические шипы на пути следования автопробега. В результате были повреждены шины четырех автомобилей, ущерб составил Br63, добавили в пресс-службе.

Суд приговорил новополочанина к 11 годам исправительной колонии усиленного режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-