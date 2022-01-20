В Минске задержаны наркозакладчики-рецидивисты

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны два наркозакладчика, работавшие на интернет-магазин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска при силовой поддержке столичного ОМОН задержали двух работников интернет-магазина по продаже наркотиков.

При мужчинах (46 и 36 лет) было найдено не менее 55 г особо опасного психоактивного вещества мефедрона. В их квартире обнаружены электронные весы, полимерные пакеты, мотки изоленты, а также несколько расфасованных доз альфа-PVP.

В сделанных мужчинами тайниках сотрудники наркоконтроля при помощи кинолога ГУВД со служебной собакой обнаружили свертки с альфа-PVP. Милиция предотвратила доставку товара покупателям.

Оба минчанина употребляли наркотики и ранее были судимы, в том числе за аналогичные преступления. 46-летний фигурант провел в местах лишения свободы более 20 лет.

Возбуждено уголовное дело.-0-