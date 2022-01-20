В сгоревшем доме в Бобруйском районе нашли тело хозяина

Источник материала: БелТА

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В поселке Данилов Мост Бобруйского района при пожаре частного жилого дома под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тело хозяина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного дома по улице Береговой поступило 19 января в 23.59 от жителей поселка. Из-за позднего обнаружения и сообщения в службу МЧС к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем.

Под обрушившимися конструкциями без признаков жизни был обнаружен 42-летний хозяин. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и плотным задымлением. Мужчина проживал один.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-