СК: до 12 лет лишения свободы грозит членам преступной группы за вещевой кардинг

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 лет лишения свободы грозит членам преступной группы, которые занимались вещевым кардингом, сообщил журналистам заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Семеник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, что подразумевает собой способ внесения заведомо ложных сведений в компьютерные системы, банки, либо интернет-магазины с целью неправомерного завладения имуществом и похищении денежных средств с банковских счетов граждан. Получали мы доказательства как со стороны органов дознания МВД, так и со стороны правоохранительных органов Испании на основании просьбы об оказании правовой помощи, которая на основе принципа взаимности посредством Генеральной прокуратуры была направлена в Испанию", - рассказал Александр Семеник.

По его словам, задержанные соучастники на территории Республики Беларусь - в основном люди с высшим экономическим, финансовым образованием, познаниями в области информационных технологий. "Из благополучных семей, возраст от 30 до 36 лет, - отметил замначальника. - Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом, конфискацией имущества. Соучастники в настоящее время устанавливаются".

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

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