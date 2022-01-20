Не поделили дорогу: в Гомеле водитель распылил газ в лицо таксисту

Источник материала: БелТА

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобилист распылил газовый баллончик в лицо таксисту - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В УВД констатировали: в последнее время участились случаи, когда люди используют газовые баллончики в различных конфликтных ситуациях. Например, в декабре в Новобелицком районе Гомеля двое автомобилистов не поделили проезжую часть. 49-летний водитель такси при развороте нарушил правила дорожного движения и преградил дорогу 40-летнему автомобилисту. Автолюбитель решил выяснить отношения с таксистом и направился к нему. Тот выходить из салона не стал, а лишь припустил стекло в двери. В этот момент 40-летний мужчина достал из кармана газовый баллончик и распылил в лицо таксисту. Затем сел в свою машину и уехал. Пострадавший, придя в себя, позвонил в милицию. Нападавшего установили и задержали. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

"К слову, пострадавший также был привлечен к ответственности, только административной. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него протокол по факту нарушения ПДД", - уточнили в отделении информации и общественных связей.

Еще один случай произошел в областном центре в начале января, в ночь после празднования Рождества. 21-летний неработающий гомельчанин прогуливался с другом во дворе одного из домов по улице П.Бровки. Там у них случился конфликт с молодым человеком 24 лет. Младший участник перепалки использовал газовый баллончик. Парня задержали. Как и в предыдущем случае, возбуждено уголовное дело.

В управлении уголовного розыска УВД облисполкома отметили: обстоятельство использования при конфликтах газового баллончика в качестве оружия послужило основанием для привлечения мужчин к уголовной ответственности по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. А предусмотренное наказание по данной части - ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до десяти лет.

"Необходимо понимать, что газовый баллончик - это вовсе не безобидное приспособление. Несмотря на то что его можно свободно купить в специализированных магазинах, такие устройства относятся к оружию самообороны. Об этом говорится в законе "Об оружии" от 13 ноября 2001 года", - обратили внимание в УВД. Правоохранители предостерегли: применение газовых баллончиков не может быть спонтанным - должна возникнуть реальная необходимость. "Разумеется, что в критической ситуации для защиты жизни себя и своих близких им можно воспользоваться, однако всегда нужно помнить о границе между обороной и преступлением. А неосторожное или излишнее применение любого разрешенного оружия может привести на скамью подсудимых", - заключили в УВД.-0-