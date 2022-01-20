МВД: деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Беларуси в момент задержания мы изымали денежные средства, два незарегистрированных огнестрельных гладкоствольных оружия, холодное оружие, наркотические вещества растительного происхождения, множество гаджетов, средств связи", - рассказал Андрей Ковалев.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете.

Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов.

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