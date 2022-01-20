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Беларусь потребует экстрадиции организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом

20.01.2022 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет инициировать экстрадицию организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом, сообщил журналистам заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Семеник, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

Организатором преступной группы является гражданин Беларуси, проживающий в Испании. "Мы в рамках просьбы об оказании правовой помощи при содействии Генеральной прокуратуры будем требовать выдачы нашего гражданина. Будем просить преследования нашего гражданина на территории Испании вместе с его соучастниками и просить его выдачу для осуществления преследования как в Испании, так и на территории Беларуси", - сказал Александр Семеник.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по...
 
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